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Товарищеские матчи. Клубы
Валенсия - Милан
Валенсия - Милан: обзор матча 27 июля 2013
Валенсия
27.07.2013, суббота, 22:00
Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Валенсия - Милан
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0
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