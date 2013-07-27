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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 27 июля 2013
Металлург
27.07.2013, суббота, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Волынь
2'
А. Годин
29'
Ю. Штурко
38'
С. Рудыка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
90'
+1
Желтая карточка
Д. Немчанинов
Замена
А. Максимов
️️️️
С. Рудыка
84'
79'
Желтая карточка
Я. Масло
Замена
Жуниор
️️️️
Е. Писоцкий
74'
71'
Замена
И. Скоба
️️️️
Шумахер
Желтая карточка
В. Гавриш
66'
65'
Желтая карточка
Леандро
Замена
В. Гавриш
️️️️
А. Годин
64'
54'
Замена
Леандро
️️️️
В. Гошкодеря
40'
Замена
Т. Парцвания
️️️️
Б. Шершун
ГОЛ! 3:0!
С. Рудыка
38'
31'
Вторая желтая
С. Симинин
ГОЛ! 2:0!
Ю. Штурко
29'
Желтая карточка
Е. Писоцкий
22'
11'
Желтая карточка
С. Симинин
8'
Желтая карточка
Я. Кинаш
ГОЛ! 1:0!
А. Годин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-3-3
12
Грдличка
39
Опанасенко
13
Коротецкий
4
Матеус
5
Нестеров
11
Годин
20
Матяж
42
Писоцкий
21
Штурко
9
Рудыка
14
Шевчук
3-3-1-1-2
42
Недилько
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
23
Немчанинов
29
Кинаш
23
Шершун
99
Гошкодеря
10
Бикфалви
7
Шумахер
10
Бабырь
11
Годин
14
Гавриш
14
Гавриш
11
Годин
9
Рудыка
25
Максимов
25
Максимов
9
Рудыка
42
Писоцкий
10
Жуниор
10
Жуниор
42
Писоцкий
99
Гошкодеря
28
Леандро
28
Леандро
99
Гошкодеря
23
Шершун
3
Парцвания
3
Парцвания
23
Шершун
7
Шумахер
88
Скоба
88
Скоба
7
Шумахер
Остались в запасе
Металлург
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлург - Волынь
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
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2015.12.17 00:11
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2015.11.30 04:43
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2017.06.03 07:42
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