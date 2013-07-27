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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 27 июля 2013
ПСЖ
27.07.2013, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Реал
Матч
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Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Реал
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ПСЖ
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Ницца
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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07.11.2026
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0 : 6
03.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
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Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
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Барселона
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21.11.2026
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РБ Лейпциг
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