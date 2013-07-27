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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Арсенал
Карпаты - Арсенал: обзор матча 27 июля 2013
Карпаты
27.07.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
54'
М. Шацких (П)
60'
Д. Адийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Арсенал
90'
+3
Замена
Н. Вечурко
️️️️
М. Шацких
90'
Желтая карточка
Е. Боровик
Желтая карточка
О. Голодюк
85'
85'
Желтая карточка
А. Романчук
Замена
И. Тищенко
️️️️
П. Пашаев
70'
Желтая карточка
М. Бартулович
68'
Замена
В. Костевич
️️️️
С. Годвин
66'
62'
Замена
А. Кравец
️️️️
В. Шарпар
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Адийя
59'
Замена
Д. Адийя
️️️️
Ю. Бушман
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Васин
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шацких
45'
Желтая карточка
А. Старгородский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
25
Евгений Колесник
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
3-2-2-3
1
Пидкивка
20
Пашаев
32
Пластун
4
Гитченко
7
Годвин
19
Ткачук
5
Федорчук
32
Голодюк
39
Васин
21
Бартулович
20
Гладкий
3-5-2
12
Боровик
7
Кубик
90
Петров
84
Романчук
11
Старгородский
11
Шарпар
90
Богданов
10
Бушман
4
Хомин
16
Шацких
17
Аржанов
7
Годвин
21
Костевич
21
Костевич
7
Годвин
20
Пашаев
19
Тищенко
19
Тищенко
20
Пашаев
39
Васин
20
Зенев
20
Зенев
39
Васин
16
Шацких
18
Вечурко
18
Вечурко
16
Шацких
10
Бушман
40
Адийя
40
Адийя
10
Бушман
11
Шарпар
11
Кравец
11
Кравец
11
Шарпар
Остались в запасе
Карпаты
Арсенал
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
25
Евгений Колесник
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
Остались в запасе
25
Евгений Колесник
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Карпаты - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Украина
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