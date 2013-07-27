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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 27 июля 2013
Ворскла
27.07.2013, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
89'
В. Сапай
32'
Данило
50'
Д. О'Ди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
ГОЛ! 1:2!
В. Сапай
89'
Желтая карточка
Й. Маркоски
84'
74'
Замена
В. Прийма
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
Д. Дедечко
70'
Желтая карточка
А. Даллку
66'
64'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Данило
Замена
О. Мищенко
️️️️
И. Кривошеенко
63'
62'
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Д. Лазич
Замена
Е. Будник
️️️️
Ч. Василаке
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. О'Ди
44'
Желтая карточка
В. Чечер
Желтая карточка
П. Ребенок
35'
32'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Александре
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
3-3-1-3
1
Непогодов
4
Даллку
17
Чеснаков
23
Сапай
69
Дедечко
82
Ребенок
44
Пердута
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
83
Василаке
3-4-2-1
79
Панькив
44
Чечер
14
Полевой
21
О'Ди
90
Данило
6
Морозюк
19
Мкртчян
10
Лазич
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
83
Василаке
11
Будник
11
Будник
83
Василаке
11
Кривошеенко
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Кривошеенко
18
Димитров
4
Прийма
4
Прийма
18
Димитров
10
Лазич
8
Нельсон
8
Нельсон
10
Лазич
90
Данило
84
Голайдо
84
Голайдо
90
Данило
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Металлург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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