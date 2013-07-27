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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 27 июля 2013
Боруссия Д
27.07.2013, суббота, 22:30
Суперкубок Германии
4 : 2
Завершен
Бавария
6'
М. Ройс
56'
Д. ван Бюйтен (АГ)
57'
И. Гюндоган
86'
М. Ройс
54'
А. Роббен
64'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+1
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
И. Гюндоган
88'
ГОЛ! 4:2!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
86'
85'
Замена
Данте
️️️️
Т. Кроос
75'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Я. Блащиковски
72'
67'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Д. Шакири
64'
ГОЛ! 3:2!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
ГОЛ! 3:1!
И. Гюндоган
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. ван Бюйтен
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Бендер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
5
Бендер
15
Хуммельс
29
Шмельцер
6
Гросскройц
8
Шахин
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-4-2
22
Штарке
21
Лам
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
5
Алаба
10
Роббен
8
Кроос
6
Алькантара
10
Шакири
9
Манджукич
13
Мюллер
20
Гюндоган
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
16
Блащиковски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
16
Блащиковски
8
Кроос
4
Данте
4
Данте
8
Кроос
10
Шакири
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
10
Шакири
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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