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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Волеренга - Барселона
Волеренга - Барселона: обзор матча 27 июля 2013
Волеренга
27.07.2013, суббота, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 7
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волеренга - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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31.10.2026
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
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