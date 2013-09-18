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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Зенит
Атлетико - Зенит: обзор матча 18 сентября 2013
Атлетико
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 1
Завершен
Зенит
39'
Ж. Миранда
63'
А. Туран
81'
Л. Баптистао
56'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Зенит
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
90'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
87'
86'
Замена
В. Быстров
️️️️
Халк
ГОЛ! 3:1!
Л. Баптистао
81'
80'
Желтая карточка
Халк
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Адриан
78'
73'
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Зырянов
64'
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 2:1!
А. Туран
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
А. Кержаков
54'
Желтая карточка
И. Смольников
50'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
Л. Нету
Желтая карточка
Д. Годин
44'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
20
Адриан
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
6
Коке
14
Габи
20
Адриан
7
Вилья
3-4-2-1
12
Лодыгин
13
Нету
6
Ломбертс
15
Губочан
8
Смольников
28
Витсель
18
Зырянов
14
Ансальди
7
Халк
10
Данни
11
Кержаков
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
20
Адриан
12
Баптистао
12
Баптистао
20
Адриан
13
Нету
27
Шатов
27
Шатов
13
Нету
7
Халк
34
Быстров
34
Быстров
7
Халк
18
Зырянов
28
Аршавин
28
Аршавин
18
Зырянов
Остались в запасе
Атлетико
Зенит
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Атлетико - Зенит
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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