Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аустрия - Порту
Аустрия - Порту: обзор матча 18 сентября 2013
Аустрия
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 1
Завершен
Порту
55'
Л. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Порту
87'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Л. Гонсалес
Замена
Р. Кинаст
️️️️
Ф. Хозинер
84'
79'
Замена
Э. Эррера
️️️️
С. Варела
73'
Желтая карточка
С. Варела
Замена
Т. Шимкович
️️️️
Т. Юн
68'
Желтая карточка
Ф. Хозинер
67'
67'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Лика
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Данило
44'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
Ф. Кох
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
10
Марко Станкович
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Лика
ЦП
10
Жозуэ
АП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
42
Роман Кинаст
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-4-1
13
Линднер
14
Ортлехнер
29
Зуттнер
5
Рогуль
24
Кох
8
Холланд
11
Юн
77
Ройер
17
Мадер
10
Станкович
26
Хозинер
4-1-2-1-2
1
Элтон
13
Данило
5
Мангала
30
Отаменди
26
Сандро
5
Фернандо
27
Гонсалес
7
Лика
10
Жозуэ
9
Мартинес
18
Варела
11
Юн
81
Шимкович
81
Шимкович
11
Юн
26
Хозинер
19
Окотие
19
Окотие
26
Хозинер
26
Хозинер
42
Кинаст
42
Кинаст
26
Хозинер
18
Варела
16
Эррера
16
Эррера
18
Варела
27
Гонсалес
11
Кинтеро
11
Кинтеро
27
Гонсалес
7
Лика
2
Измайлов
2
Измайлов
7
Лика
Остались в запасе
Аустрия
Порту
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аустрия - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+