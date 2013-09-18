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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Базель
Челси - Базель: обзор матча 18 сентября 2013
Челси
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Базель
45'
Оскар
71'
М. Салах
81'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Базель
88'
Замена
Т. Джака
️️️️
М. Салах
81'
Замена
А. Айети
️️️️
В. Штокер
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Штреллер
Пас отдал
М. Дельгадо
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Лэмпард
76'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. ван Гинкел
76'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Штреллер
Замена
Х. Мата
️️️️
Виллиан
67'
64'
Желтая карточка
М. Диас
64'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Д. Сио
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Ф. Лэмпард
45'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
24
Кэхилл
8
ван Гинкел
8
Оскар
8
Лэмпард
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-1-2-1-2
1
Зоммер
5
Шер
6
Иванов
4
Сафари
41
Возер
21
Диас
20
Фрай
14
Штокер
10
Салах
9
Штреллер
13
Сио
8
ван Гинкел
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
ван Гинкел
10
Виллиан
64
Мата
64
Мата
10
Виллиан
8
Лэмпард
19
Ба
19
Ба
8
Лэмпард
14
Штокер
15
Айети
15
Айети
14
Штокер
10
Салах
34
Джака
34
Джака
10
Салах
13
Сио
10
Дельгадо
10
Дельгадо
13
Сио
Остались в запасе
Челси
Базель
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Челси - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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