Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Боруссия Д
Наполи - Боруссия Д: обзор матча 18 сентября 2013
Наполи
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
29'
Г. Игуаин
67'
Л. Инсинье
87'
К. Суньига (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Боруссия Д
Замена
Д. Место
️️️️
М. Гамшик
90'
+2
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Суньига
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
78'
76'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
73'
Желтая карточка
Л. Инсинье
68'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
67'
45'
+2
Замена
М. Лангерак
️️️️
Я. Блащиковски
45'
+1
Красная карточка
Р. Вайденфеллер
45'
+1
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Хуммельс
45'
Травма
М. Хуммельс
39'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
М. Бритос
36'
Желтая карточка
В. Бехрами
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Суньига
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Рейна
18
Суньига
3
Бритос
39
Альбиоль
11
Маджо
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
6
Гросскройц
8
Шахин
29
Шмельцер
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
17
Гамшик
27
Место
27
Место
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
16
Блащиковски
22
Лангерак
22
Лангерак
16
Блащиковски
15
Хуммельс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
15
Хуммельс
Остались в запасе
Наполи
Боруссия Д
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Наполи - Боруссия Д
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:30 (онлайн)
Новости команд
Все
Наполи
Боруссия Д
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
16:45
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+