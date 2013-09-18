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Шальке-04 - ФКСБ
Шальке-04 - ФКСБ: обзор матча 18 сентября 2013
Шальке-04
18.09.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
ФКСБ
67'
А. Учида
78'
К. Боатенг
85'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - ФКСБ
Замена
К. Клеменс
️️️️
Д. Фарфан
89'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Хегер
88'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Фукс
85'
Замена
К. Фукс
️️️️
А. Салаи
82'
81'
Желтая карточка
К. Адриан
ГОЛ! 2:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Ю. Дракслер
78'
73'
Замена
К. Адриан
️️️️
Л. Тату
ГОЛ! 1:0!
А. Учида
Пас отдал
Б. Хеведес
67'
64'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
П. Капетанос
60'
Замена
Л. Тату
️️️️
Н. Станчу
Желтая карточка
М. Хегер
41'
39'
Желтая карточка
А. Попа
29'
Желтая карточка
А. Бурчану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
19
Кристя Адриан
ПП
20
Леандро Тату
ЦФ
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
4-2-2-2
26
Хильдебранд
32
Матип
3
Аого
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Дракслер
27
Боатенг
11
Салаи
8
Фарфан
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
24
Гардош
4
Шукала
14
Латовлевич
17
Георгиевски
55
Бурчану
77
Попа
10
Станчу
8
Пинтилий
20
Тэнасе
30
Капетанос
11
Салаи
28
Фукс
28
Фукс
11
Салаи
8
Фарфан
17
Клеменс
17
Клеменс
8
Фарфан
6
Хегер
27
Горецка
27
Горецка
6
Хегер
10
Станчу
20
Тату
20
Тату
10
Станчу
30
Капетанос
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
30
Капетанос
Тату
19
Кристя Адриан
19
Кристя Адриан
Тату
Остались в запасе
Шальке-04
ФКСБ
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Шальке-04 - ФКСБ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
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Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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