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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Того - ДР Конго
Того - ДР Конго: обзор матча 08 сентября 2013
Того
08.09.2013, воскресенье, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа I, 6 тур
2 : 1
Завершен
ДР Конго
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Статистика матча Того - ДР Конго
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0
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0
0
Матчи команд
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Стадион:
Стэйд де Кегуэ
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