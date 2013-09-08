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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Металлист - Динамо
Металлист - Динамо: обзор матча 08 сентября 2013
Металлист
08.09.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Металлист - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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2017.01.08 10:44
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
19:20
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В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
18:07
4
Стало известно местоположение Шварца – немец пропустил матч «Динамо»
17:16
6
Шалимов подарил новый взгляд на скандал с Глушенковым в сборной России
16:33
18
Шварц с зарплатой 2,4 млн пропускает матч «Динамо» – он куда-то уехал
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