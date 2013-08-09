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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 09 августа 2013
Бавария
09.08.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
11'
А. Роббен
13'
М. Манджукич
70'
Д. Алаба (П)
36'
Данте (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
86'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Крамер
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Кроос
85'
Желтая карточка
М. Манджукич
83'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Мюллер
77'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Б. Швайнштайгер
73'
71'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
70'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Алаба
70'
69'
Желтая карточка
А. Домингес
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
69'
55'
Желтая карточка
М. Штранцль
37'
Желтая карточка
К. Крамер
36'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Данте
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-2-2-1-1
1
тер Стеген
24
Янчке
18
Домингес
39
Штранцль
3
Дамс
34
Джака
23
Крамер
11
Раффаэл
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
13
Мюллер
13
Рафинья
13
Рафинья
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
31
Швайнштайгер
8
Кроос
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Кроос
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
23
Крамер
26
де Йонг
26
де Йонг
23
Крамер
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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