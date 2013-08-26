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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 26 августа 2013
Гранада
26.08.2013, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Реал
10'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
88'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Д. Майнц
85'
Желтая карточка
Я. Браими
84'
Желтая карточка
М. Итурра
79'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Д. Бенитес
76'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Х. Йебда
68'
65'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Озил
61'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
Желтая карточка
Пити
55'
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
46'
38'
Желтая карточка
Марсело
36'
Желтая карточка
Пепе
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Хассан Йебда
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
8
Ясин Браими
АП
10
Пити
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
4
Фран Рико
ПП
11
Рики
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
10
Кака
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
2
Роберто
2
Ангуло
5
Майнц
15
Диакате
12
Ньом
8
Йебда
16
Итурра
11
Бенитес
8
Браими
10
Пити
19
Эль-Араби
4-1-3-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Озил
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
11
Бенитес
30
Буонанотте
30
Буонанотте
11
Бенитес
8
Йебда
4
Рико
4
Рико
8
Йебда
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
11
Ди Мария
14
Карвахаль
14
Карвахаль
11
Ди Мария
10
Озил
5
Каземиро
5
Каземиро
10
Озил
Остались в запасе
Гранада
Реал
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
12
Икер Касильяс
ВР
10
Кака
АП
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
10
Кака
АП
10
Хесе
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Гранада - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
Посещаемость:
16626 из 22524 зрителей (73%)
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая)
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