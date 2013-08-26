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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Катания
Фиорентина - Катания: обзор матча 26 августа 2013
Фиорентина
26.08.2013, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Катания
14'
Д. Росси
28'
Д. Писарро
22'
П. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Катания
90'
+3
Желтая карточка
М. Андухар
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
84'
80'
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Тахцидис
80'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Лето
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
76'
Желтая карточка
Д. Писарро
74'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Росси
66'
49'
Желтая карточка
П. Альварес
46'
Замена
А. Ролин
️️️️
Л. Монсон
45'
+1
Желтая карточка
Н. Сполли
34'
Желтая карточка
П. Баррьентос
ГОЛ! 2:1!
Д. Писарро
28'
22'
ГОЛ! 1:1!
П. Баррьентос
Желтая карточка
М. Гомес
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Куадрадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
33
Нето
21
Паскуаль
5
Комппер
2
Гонсало
15
Савич
7
Писарро
6
Валеро
20
Аквилани
7
Куадрадо
27
Гомес
25
Росси
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
55
Беллуски
18
Монсон
77
Тахцидис
22
Иско
28
Баррьентос
19
Кастро
18
Бергессио
5
Лето
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
25
Росси
72
Иличич
72
Иличич
25
Росси
18
Монсон
5
Ролин
5
Ролин
18
Монсон
5
Лето
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
5
Лето
77
Тахцидис
11
Лопес
11
Лопес
77
Тахцидис
Остались в запасе
Фиорентина
Катания
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
14
Макс Баришич
ПВ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
14
Макс Баришич
ПВ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Катания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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