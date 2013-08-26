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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 26 августа 2013
Амкар-Пермь
26.08.2013, понедельник, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
18'
Г. Пеев
67'
М. Якубко
50'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
Желтая карточка
Я. Гол
90'
+3
Замена
М. Канунников
️️️️
М. Гаджиев
89'
87'
Вторая желтая
Х. Мануэль Инсаурральде
ГОЛ! 2:1!
М. Якубко
Пас отдал
М. Гаджиев
67'
59'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
50'
ГОЛ! 1:1!
П. Яковлев
Пас отдал
Ю. Мовсисян
44'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Коломейцев
39'
Травма
А. Коломейцев
36'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Нарубин
33'
Травма
С. Нарубин
30'
Желтая карточка
З. Сираков
25'
20'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеев
Пас отдал
З. Сираков
18'
Желтая карточка
Д. Белоруков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛВ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ОП
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Кариока
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-1-2-1
42
Нарубин
11
Занев
13
Семенов
21
Белоруков
14
Сираков
5
Гол
18
Коломейцев
40
Благо
91
Гаджиев
7
Пеев
26
Якубко
4-2-1-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
30
Карлос
2
Инсаурральде
23
Комбаров
14
Хурадо
8
Коста
88
Глушаков
91
Яковлев
23
Озбилиз
14
Мовсисян
42
Нарубин
1
Герус
1
Герус
42
Нарубин
18
Коломейцев
14
Васильев
14
Васильев
18
Коломейцев
91
Гаджиев
99
Канунников
99
Канунников
91
Гаджиев
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Кариока
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Кариока
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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