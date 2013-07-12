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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Заря
Таврия - Заря: обзор матча 12 июля 2013
Таврия
12.07.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Заря
28'
Д. Хомченовский
90+2'
Д. Хомченовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Заря
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Хомченовский
90'
+1
Желтая карточка
В. Постранский
84'
Замена
Л. Идахор
️️️️
Данило
Замена
В. Коробка
️️️️
Ю. Габовда
80'
79'
Замена
И. Галюза
️️️️
Ж. Любенович
Замена
М. Калиниченко
️️️️
В. Павленко
65'
Желтая карточка
Селио
62'
59'
Замена
И. Петряк
️️️️
Я. Боли
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Прыходной
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хомченовский
Пас отдал
Я. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
26
Владислав Павленко
ОП
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-2-2-3
13
Кахриман
40
Путраш
15
Селио
20
Буссаиди
26
Павленко
27
Гомес
29
Любичич
9
Назаренко
7
Шиндер
19
Габовда
34
Прыходной
4-1-2-1-2
12
Постранский
15
Вернидуб
44
Шунич
45
Гордиенко
12
Игнатьевич
4
Чайковский
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
34
Прыходной
23
Причиненко
23
Причиненко
34
Прыходной
19
Габовда
11
Коробка
11
Коробка
19
Габовда
26
Павленко
25
Калиниченко
25
Калиниченко
26
Павленко
10
Боли
7
Петряк
7
Петряк
10
Боли
22
Любенович
2
Галюза
2
Галюза
22
Любенович
99
Данило
11
Идахор
11
Идахор
99
Данило
Остались в запасе
Таврия
Заря
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Остались в запасе
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Таврия - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Локомотив
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