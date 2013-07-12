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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рапид - ПСЖ
Рапид - ПСЖ: обзор матча 12 июля 2013
Рапид
12.07.2013, пятница, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рапид - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
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- : -
21.11.2026
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06.11.2026
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01.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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20.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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