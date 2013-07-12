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Лада-Тольятти - КАМАЗ
Лада-Тольятти - КАМАЗ: обзор матча 12 июля 2013
Лада-Тольятти
12.07.2013, пятница, 18:30
Россия. Кубок, 1/256 финала
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лада-Тольятти - КАМАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
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1 : 2
12.10.2024
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3 : 1
05.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
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1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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