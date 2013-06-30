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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Спартак
Шахтер - Спартак: обзор матча 30 июня 2013
Шахтер
30.06.2013, воскресенье, 20:00
Турнир четырех
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Спартак
Желтая карточка
Д. Срна
86'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Т. Хюбшман
78'
Замена
Майкон
️️️️
Л. Адриано
76'
72'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Тимофеев
Замена
С. Болбат
️️️️
В. Нем
68'
67'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Д. Билялетдинов
61'
Замена
Кариока
️️️️
Джано
46'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Е. Макеев
46'
Замена
С. Боккетти
️️️️
М. Сухи
46'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Коста
46'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Э. Эменике
Замена
А. Пятов
️️️️
А. Каниболоцкий
46'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Фред
46'
Замена
Исмаили
️️️️
В. Шевчук
46'
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
А. Воловик
46'
Желтая карточка
В. Нем
29'
19'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
18
Веллингтон Нем
ЦП
7
Фред
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Тино Коста
ЦП
7
Джано
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
47
Валерий Гришин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
4
Воловик
50
Кучер
33
Срна
3
Хюбшман
18
Нем
11
Коста
7
Фред
11
Тайсон
4
Адриано
4-1-1-3-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Инсаурральде
9
Комбаров
94
Тимофеев
8
Коста
14
Билялетдинов
7
Джано
14
Хурадо
10
Эменике
18
Нем
50
Болбат
50
Болбат
18
Нем
1
Каниболоцкий
30
Пятов
30
Пятов
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
31
Исмаили
31
Исмаили
13
Шевчук
4
Воловик
44
Ракицкий
44
Ракицкий
4
Воловик
50
Кучер
27
Кривцов
27
Кривцов
50
Кучер
7
Фред
27
Степаненко
27
Степаненко
7
Фред
3
Хюбшман
24
Гречишкин
24
Гречишкин
3
Хюбшман
4
Адриано
5
Майкон
5
Майкон
4
Адриано
10
Эменике
57
Кротов
57
Кротов
10
Эменике
17
Сухи
16
Боккетти
16
Боккетти
17
Сухи
34
Макеев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Макеев
94
Тимофеев
88
Глушаков
88
Глушаков
94
Тимофеев
7
Джано
5
Кариока
5
Кариока
7
Джано
8
Коста
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Коста
14
Хурадо
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Билялетдинов
14
Мовсисян
14
Мовсисян
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Шахтер
Спартак
6
Вячеслав Танковский
ЦП
47
Валерий Гришин
ЦП
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
4
Константин Савичев
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
6
Вячеслав Танковский
ЦП
47
Валерий Гришин
ЦП
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Шахтер - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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