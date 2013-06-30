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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Динамо Тб
Краснодар - Динамо Тб: обзор матча 30 июня 2013
Краснодар
30.06.2013, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Динамо Тб
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Динамо Тб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
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