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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Динамо К
Зенит - Динамо К: обзор матча 30 июня 2013
Зенит
30.06.2013, воскресенье, 22:00
Турнир четырех
1 : 2
Завершен
Динамо К
20'
В. Файзулин
11'
Д. Гармаш
82'
А. Мехмеди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Динамо К
83'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Е. Селин
Замена
А. Лукович
️️️️
М. Родич
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Дуду
Желтая карточка
М. Родич
80'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Данни
79'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Аршавин
69'
69'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Д. Гармаш
68'
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Цуриков
Желтая карточка
В. Файзулин
61'
46'
Замена
Дуду
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
46'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Зырянов
46'
46'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
А. Кравец
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Безус
Замена
Л. Нету
️️️️
А. Анюков
46'
46'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Л. Аруна
ГОЛ! 1:1!
В. Файзулин
Пас отдал
А. Аршавин
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
ОП
28
Андрей Аршавин
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
9
Андрей Цуриков
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-3-1
23
Бабурин
15
Губочан
23
Родич
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
18
Зырянов
10
Данни
28
Аршавин
20
Файзулин
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
34
Хачериди
33
Селин
90
Безус
25
Аруна
20
Гусев
19
Гармаш
9
Цуриков
11
Кравец
23
Родич
3
Лукович
3
Лукович
23
Родич
22
Анюков
13
Нету
13
Нету
22
Анюков
18
Зырянов
28
Могилевец
28
Могилевец
18
Зырянов
28
Аршавин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
28
Аршавин
10
Данни
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Данни
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
25
Аруна
8
Сидорчук
8
Сидорчук
25
Аруна
11
Кравец
19
Кранчар
19
Кранчар
11
Кравец
33
Селин
8
Макаренко
8
Макаренко
33
Селин
9
Цуриков
29
Буяльский
29
Буяльский
9
Цуриков
19
Гармаш
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Гармаш
20
Гусев
92
Дуду
92
Дуду
20
Гусев
90
Безус
14
Мехмеди
14
Мехмеди
90
Безус
Остались в запасе
Зенит
Динамо К
75
Степан Ребенко
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
35
Максим Коваль
ВР
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Зенит - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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