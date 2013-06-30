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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Уругвай - Италия
Уругвай - Италия: обзор матча 30 июня 2013
Уругвай
30.06.2013, воскресенье, 20:00
Кубок Конфедераций, Матч за 3-е место
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Италия
58'
Э. Кавани
78'
Э. Кавани
24'
Д. Астори
73'
А. Диаманти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Уругвай - Италия
Пенальти не реализован!
В. Гаргано
ГОЛ!
Э. Джаккерини
2:3
Пенальти не реализован!
М. Касерес
Пенальти не реализован!
М. Де Шильо
ГОЛ!
Л. Суарес
2:2
ГОЛ!
С. Эль-Шаарави
1:2
ГОЛ!
Э. Кавани
1:1
ГОЛ!
А. Аквилани
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
110'
Вторая желтая
Р. Монтоливо
Замена
Д. Перес
️️️️
А. Риос
106'
96'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Астори
82'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
82'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Диаманти
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Перейра
81'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
78'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Диаманти
70'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Де Росси
Желтая карточка
Л. Суарес
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Суарес
58'
55'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
А. Гонсалес
️️️️
К. Родригес
55'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Астори
Желтая карточка
М. Перейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
10
Диего Форлан
ЛВ
17
Аревало Риос
ЦП
7
Кристиан Родригес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
23
Алессандро Диаманти
ПВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-1-2
23
Муслера
22
Касерес
2
Лугано
3
Годин
16
Перейра
17
Риос
7
Родригес
5
Гаргано
10
Форлан
9
Суарес
21
Кавани
4-3-2-1
1
Буффон
0
Маджо
3
Кьеллини
0
Астори
2
Де Шильо
6
Кандрева
16
Де Росси
18
Монтоливо
23
Диаманти
22
Эль-Шаарави
11
Джилардино
16
Перейра
6
Перейра
6
Перейра
16
Перейра
17
Риос
15
Перес
15
Перес
17
Риос
7
Родригес
20
Гонсалес
20
Гонсалес
7
Родригес
0
Астори
19
Бонуччи
19
Бонуччи
0
Астори
16
Де Росси
14
Аквилани
14
Аквилани
16
Де Росси
23
Диаманти
23
Джаккерини
23
Джаккерини
23
Диаманти
Остались в запасе
Уругвай
Италия
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Уругвай - Италия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Фонте-Нова
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