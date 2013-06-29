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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Астра - Динамо
Астра - Динамо: обзор матча 29 июня 2013
Астра
29.06.2013, суббота, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астра - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
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Динамо
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2017.02.24 01:07
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2017.02.16 23:00
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2017.01.24 12:27
6
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2017.01.22 14:18
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
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