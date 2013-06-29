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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Левски
Амкар-Пермь - Левски: обзор матча 29 июня 2013
Амкар-Пермь
29.06.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Левски
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Левски
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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