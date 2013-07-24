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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лацио - Специя
Лацио - Специя: обзор матча 24 июля 2013
Лацио
24.07.2013, среда, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лацио - Специя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
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1 : 1
08.11.2026
Лацио
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Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
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Лацио
2 : 1
24.10.2026
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0 : 3
18.10.2026
Лацио
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08.05.2026
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Специя
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4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
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