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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Биркиркара
Марибор - Биркиркара: обзор матча 24 июля 2013
Марибор
24.07.2013, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Биркиркара
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Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
Олимпия
Информация о матче
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Марибор
Биркиркара
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
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Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
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2025.07.16 13:13
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5
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
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Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
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«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
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2023.05.23 10:08
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
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2016.08.04 23:16
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