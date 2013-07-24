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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Барселона
Бавария - Барселона: обзор матча 24 июля 2013
Бавария
24.07.2013, среда, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
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08.11.2026
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Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
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6 : 1
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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