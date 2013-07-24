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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Лион - Реал
Лион - Реал: обзор матча 24 июля 2013
Лион
24.07.2013, среда, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лион - Реал
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0
0
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0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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РБ Лейпциг
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