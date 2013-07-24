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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фиорентина - Кремонезе
Фиорентина - Кремонезе: обзор матча 24 июля 2013
Фиорентина
24.07.2013, среда, 19:30
Товарищеские матчи
7 : 1
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Кремонезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кремонезе
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
- : -
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Пиза
3 : 1
17.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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