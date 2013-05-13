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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 13 мая 2013
Брайтон
13.05.2013, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
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0
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0
0
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