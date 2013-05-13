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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Металлург-Кузбасс
Уфа - Новокузнецк: обзор матча 13 мая 2013
Уфа
13.05.2013, понедельник, 16:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 0
Завершен
Новокузнецк
33'
Д. Грачев
82'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Новокузнецк
Замена
К. Подкорытов
️️️️
А. Киреев
85'
84'
Замена
В. Егунов
️️️️
П. Самойлов
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
82'
73'
Замена
С. Емельянов
️️️️
Д. Вукобратович
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
71'
Замена
А. Васильев
️️️️
Й. Саито
67'
Замена
Й. Саито
️️️️
А. Михеев
62'
57'
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Сапаев
46'
Замена
В. Шишелов
️️️️
И. Шпаков
ГОЛ! 1:0!
Д. Грачев
Пас отдал
Виллиам
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
0
Сергей Емельянов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
4-1-4-1
1
Кобозев
36
Грачев
88
Киреев
3
Аликин
44
Тишкин
13
Засеев
11
Карлос
6
Виллиам
90
Михеев
7
Данилов
85
Голубов
3-2-2-3
99
Дюпин
12
Сапаев
2
Недорезов
5
Эдиев
31
Зотов
5
Самойлов
9
Авсюк
7
Клименко
32
Козлов
4
Вукобратович
15
Шпаков
90
Михеев
27
Саито
27
Саито
90
Михеев
88
Киреев
57
Подкорытов
57
Подкорытов
88
Киреев
Саито
17
Васильев
17
Васильев
Саито
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
15
Шпаков
55
Шишелов
55
Шишелов
15
Шпаков
5
Самойлов
23
Егунов
23
Егунов
5
Самойлов
4
Вукобратович
0
Емельянов
0
Емельянов
4
Вукобратович
12
Сапаев
18
Киселев
18
Киселев
12
Сапаев
Остались в запасе
Уфа
Новокузнецк
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Новокузнецк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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