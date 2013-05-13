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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 13 мая 2013
Реал Сосьедад
13.05.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
9'
И. Агиррече
45'
И. Агиррече
15'
Ю. Эль-Араби
90+3'
Ресио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
Желтая карточка
А. Гризманн
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Ресио
Желтая карточка
М. Гонсалес
90'
+1
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
А. де ла Белья
89'
82'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Вела
80'
73'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ю. Эль-Араби
70'
Желтая карточка
Нолито
Замена
Д. Ифран
️️️️
Г. Кастро
67'
57'
Замена
К. Аранда
️️️️
Г. Торже
46'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Г. Сикейра
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
45'
19'
Желтая карточка
Г. Сикейра
15'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
14'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Г. Кастро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
5
Бергара
5
Кастро
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
36
Ресио
17
Рико
8
Браими
8
Торже
19
Эль-Араби
3
Нолито
3
де ла Белья
23
Кадамуро
23
Кадамуро
3
де ла Белья
10
Вела
22
Эстрада
22
Эстрада
10
Вела
5
Кастро
21
Ифран
21
Ифран
5
Кастро
6
Сикейра
2
Ангуло
2
Ангуло
6
Сикейра
19
Эль-Араби
30
Буонанотте
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
8
Торже
7
Аранда
7
Аранда
8
Торже
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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