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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Кипр
Швейцария - Кипр: обзор матча 08 июня 2013
Швейцария
08.06.2013, суббота, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 0
Завершен
Кипр
90'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Кипр
90'
+4
Замена
С. Добрашинович
️️️️
Х. Теофилу
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
90'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
В. Штокер
77'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Дрмич
73'
67'
Желтая карточка
Э. Хараламбус
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
67'
Желтая карточка
Г. Инлер
45'
33'
Желтая карточка
К. Макридис
20'
Желтая карточка
П. Сотириу
12'
Желтая карточка
А. Хараламбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
20
Христос Теофилу
ЦЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
0
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Кипр
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
5
Георгиос Пелагиас
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
4-3-1-2
1
Бенальо
13
Родригес
5
фон Берген
20
Джуру
2
Лихтштайнер
8
Инлер
11
Бехрами
14
Штокер
23
Шакири
19
Гавранович
19
Дрмич
4-4-1-1
1
Георгаллидес
20
Теофилу
6
Хараламбус
4
Меркис
0
Хараламбус
14
Лабан
11
Александру
0
Алонефтис
23
Николау
13
Макридис
3
Сотириу
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
14
Штокер
7
Барнетта
7
Барнетта
14
Штокер
19
Дрмич
9
Сеферович
9
Сеферович
19
Дрмич
20
Теофилу
0
Добрашинович
0
Добрашинович
20
Теофилу
Остались в запасе
Швейцария
Кипр
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
5
Георгиос Пелагиас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Остались в запасе
0
Элефтериос Мертакас
ЦЗ
5
Георгиос Пелагиас
ЦЗ
0
Кристос Мастру
ВР
12
Тасос Киссас
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Швейцария - Кипр
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стад-де-Женев
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