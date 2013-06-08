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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Тунис
Сьерра-Леоне - Тунис: обзор матча 08 июня 2013
Сьерра-Леоне
08.06.2013, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сьерра-Леоне - Тунис
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0
0
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0
0
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
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