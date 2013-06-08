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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Гаити
Испания - Гаити: обзор матча 08 июня 2013
Испания
08.06.2013, суббота, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Гаити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
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