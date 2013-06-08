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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Панама - Мексика
Панама - Мексика: обзор матча 08 июня 2013
Панама
08.06.2013, суббота, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мексика
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Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Роммел Фернандес
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