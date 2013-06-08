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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гамбия - Кот-д'Ивуар
Гамбия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 08 июня 2013
Гамбия
08.06.2013, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Кот-д'Ивуар
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