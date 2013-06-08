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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кабо-Верде - Экваториальная Гвинея
Кабо-Верде - Экваториальная Гвинея: онлайн-трансляция 08 июня 2013
Кабо-Верде
08.06.2013, суббота, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 4 тур
3 : 0
Тех. поражение
Экваториальная Гвинея
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кабо-Верде - Экваториальная Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
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Кабо-Верде
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