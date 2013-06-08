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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Лесото
Замбия - Лесото: обзор матча 08 июня 2013
Замбия
08.06.2013, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа D, 4 тур
4 : 0
Завершен
Лесото
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Статистика матча Замбия - Лесото
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0
0
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0
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Информация о матче
Стадион:
Нью Ндола Стэдиум
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