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Лига Европы 2026/2027
Нарва Транс - Гефле
Нарва Транс - Гефле: обзор матча 02 июля 2013
Нарва Транс
02.07.2013, вторник, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Гефле
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Статистика матча Нарва Транс - Гефле
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Матчи команд
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Нарва Транс
3 : 1
07.11.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Таммека
5 : 1
23.10.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Кальмар
3 : 1
26.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гефле
2 : 2
19.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гефле
1 : 2
27.09.2015
Норрчепинг
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Стадион:
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