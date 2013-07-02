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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Пандурий
Амкар-Пермь - Пандурий: обзор матча 02 июля 2013
Амкар-Пермь
02.07.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Пандурий
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Пандурий
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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