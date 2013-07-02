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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слима - Хазар
Слима - Хазар: обзор матча 02 июля 2013
Слима
02.07.2013, вторник, 19:45
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Хазар
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Статистика матча Слима - Хазар
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0
0
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0
0
Матчи команд
Слима
Лига конференций, 2 раунд
Слима
0 : 0
01.08.2024
Ноа
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
7 : 0
25.07.2024
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
10.07.2014
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Слима
1 : 1
01.07.2014
Ференцварош
Лига Европы, 1 раунд
Хазар
1 : 0
11.07.2013
Слима
Хазар
Лига Европы, 2 раунд
Хазар
0 : 8
25.07.2013
Маккаби Х
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби Х
2 : 0
18.07.2013
Хазар
Лига Европы, 1 раунд
Хазар
1 : 0
11.07.2013
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Слима
1 : 1
02.07.2013
Хазар
Лига Европы, 2 раунд
Лех
1 : 0
26.07.2012
Хазар
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