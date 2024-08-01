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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слима - Ноа
Слима - Ноа: обзор матча 01 августа 2024
Слима
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 7
Завершен
Ноа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слима - Ноа
Замена
S. Ohawuchi
️️️️
V. Plut
74'
Замена
К. Аттард
️️️️
А. Оверенд
74'
73'
Замена
M. Pedro
️️️️
Г. Тораринссон
65'
Замена
А. Милькович
️️️️
Э. Чинари
65'
Замена
Г. Петросян
️️️️
Г. Грегориу
56'
Замена
И. Улад Омар
️️️️
О. Амбарцумян
Желтая карточка
M. Henrique
30'
Желтая карточка
G. Acheampong
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слима
3
Майлз Бирман
ЛЗ
15
Gustavo Alcino
ЦЗ
31
Murilo Henrique
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Адам Оверенд
ПЗ
70
Стив Писани
ЦП
42
Simon Zibo
ЦП
33
Geoffrey Acheampong
ЦП
9
Vito Plut
ЦФ
10
Samuel Gomes
ЦФ
Ноа
92
Алексей Площадный
ВР
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
22
Эралдо Чинари
ЦП
20
M. Gambos
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Слима
28
Josip Bender
ВР
1
Timothy Aquilina
ВР
22
Кейн Аттард
ЦЗ
25
Joseph Minala
ЦП
8
Edmond Agius
ЦП
18
Serginho
ЦП
21
Neil Frendo
ЦП
77
Mohamed Awad
ЦП
88
Stanley Ohawuchi
ЦП
Ноа
1
Огнен Чанчаревич
ВР
6
Marcos Pedro
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
18
Артем Аванесян
ЛВ
11
Имран Улад Омар
ЦП
9
Артак Дашян
АП
14
Гор Манвелян
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
3-2-3-2
15
31
2
Борг
3
Бирман
7
Оверенд
70
Писани
42
33
10
9
2-1-4-3
92
Площадный
37
Силва
3
Мурадян
17
Сангаре
22
Чинари
20
19
Амбарцумян
4
Тораринссон
9
Грегориу
9
Айяс
7
Феррейра
7
Оверенд
22
Аттард
22
Аттард
7
Оверенд
9
88
88
9
4
Тораринссон
6
6
4
Тораринссон
22
Чинари
2
Милькович
2
Милькович
22
Чинари
19
Амбарцумян
11
Омар
11
Омар
19
Амбарцумян
9
Грегориу
9
Петросян
9
Петросян
9
Грегориу
Остались в запасе
Слима
Ноа
28
Josip Bender
ВР
1
Timothy Aquilina
ВР
25
Joseph Minala
ЦП
8
Edmond Agius
ЦП
18
Serginho
ЦП
21
Neil Frendo
ЦП
77
Mohamed Awad
ЦП
1
Огнен Чанчаревич
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Остались в запасе
28
Josip Bender
ВР
1
Timothy Aquilina
ВР
25
Joseph Minala
ЦП
8
Edmond Agius
ЦП
18
Serginho
ЦП
21
Neil Frendo
ЦП
77
Mohamed Awad
ЦП
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
18
Артем Аванесян
ЛВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
93
Вирджил Пинсон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Инарехос
Статистика матча Слима - Ноа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Слима
Лига конференций, 2 раунд
Слима
0 : 0
01.08.2024
Ноа
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
7 : 0
25.07.2024
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
2 : 1
10.07.2014
Слима
Лига Европы, 1 раунд
Слима
1 : 1
01.07.2014
Ференцварош
Лига Европы, 1 раунд
Хазар
1 : 0
11.07.2013
Слима
Ноа
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
- : -
06.12.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
4 : 0
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Главный судья:
Robert Jenkins, Wales
Стадион:
Национальный стадион
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