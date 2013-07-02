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Бала Таун - Левадия
Бала Таун - Левадия: обзор матча 02 июля 2013
Бала Таун
02.07.2013, вторник, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Левадия
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Статистика матча Бала Таун - Левадия
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0
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0
Матчи команд
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
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Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
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07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
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2 : 1
27.10.2026
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Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
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