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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слайго Роверс - Бала Таун
Слайго Роверс - Бала Таун: обзор матча 14 июля 2022
Слайго Роверс
14.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Бала Таун
35'
D. Edwards
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слайго Роверс - Бала Таун
105'
Замена
J. Spittle
️️️️
О. Саутерн
90'
Замена
L. Wall
️️️️
B. Bauress
Желтая карточка
Э. МакГинти
84'
Замена
D. Cawley
️️️️
M. Mata
69'
Замена
L. Banks
️️️️
К. Хорган
65'
53'
Замена
️️️️
P. Rutherford
Замена
W. Fitzgerald
️️️️
Ф. Ливак
46'
43'
Желтая карточка
К. Венейблс
35'
ГОЛ! 0:1!
D. Edwards
Пас отдал
B. Bauress
32'
Желтая карточка
B. Bauress
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слайго Роверс
1
Эд МакГинти
ВР
11
Karl O'Sullvan
ЦЗ
3
Paddy Kirk
ЦЗ
21
Колм Хорган
ПЗ
26
Garry Buckley
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Бала Таун
23
Ross White
ЦЗ
21
Олли Саутерн
ЦЗ
7
Лассана Мендеш
ЦП
13
A. Ramsay
ЦФ
4
Натан Пит
ЦФ
0
B. Bauress
ЦФ
0
A. Kay
ЦФ
27
K. Smith
ЦФ
0
D. Edwards
ЦФ
9
Крис Венейблс
ЦФ
18
Paul Rutherford
ЦФ
Слайго Роверс
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
24
William Fitzgerald
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
Бала Таун
15
Daniel Clark
ВР
30
Harry Lloyd
ЦФ
0
C. Woods
ЦФ
16
Jonny Spittle
ЦФ
28
Naim Arsan
ЦФ
29
Oliver Shannon
ЦФ
8
Luke Wall
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
3-5
1
МакГинти
11
3
21
Хорган
17
18
9
Кина
23
Ливак
4
2-1-5
23
21
Саутерн
7
Мендеш
0
18
9
Венейблс
0
27
23
Ливак
24
24
23
Ливак
21
Хорган
2
2
21
Хорган
18
0
0
18
21
Саутерн
16
16
21
Саутерн
28
28
0
8
8
0
Остались в запасе
Слайго Роверс
Бала Таун
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
15
Daniel Clark
ВР
30
Harry Lloyd
ЦФ
0
C. Woods
ЦФ
29
Oliver Shannon
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
Остались в запасе
41
Eanna Clancy
ЦП
34
Kailin Barlow
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
60
Richard Brush
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
Остались в запасе
15
Daniel Clark
ВР
30
Harry Lloyd
ЦФ
0
C. Woods
ЦФ
29
Oliver Shannon
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Статистика матча Слайго Роверс - Бала Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
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