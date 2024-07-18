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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Бала Таун
Пайде - Бала Таун: обзор матча 18 июля 2024
Пайде
18.07.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Бала Таун
12'
Н. Пит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пайде - Бала Таун
120'
Желтая карточка
N. Arsan
Желтая карточка
M. Delević
118'
110'
Вторая желтая
Н. Пит
105'
Желтая карточка
Н. Пит
87'
Замена
N. Arsan
️️️️
Л. Роблес
45'
+2
Желтая карточка
J. Torrance
Желтая карточка
J. Saliste
45'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пит
Пас отдал
Л. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
19
Сиим Лутс
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Бала Таун
1
Joel Torrance
ВР
23
Ross White
ЦЗ
7
Лассана Мендеш
ЦП
18
Луис Роблес
ПВ
27
K. Smith
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
4
Натан Пит
ЦФ
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
Бала Таун
15
Daniel Clark
ВР
28
Naim Arsan
ЦФ
3-2-1-2
99
2
Лиландер
23
5
19
Лутс
16
7
Саарма
29
8
Оямаа
1-1-1-3
1
23
7
Мендеш
18
Роблес
4
Пит
6
27
18
Роблес
28
28
18
Роблес
Остались в запасе
Пайде
Бала Таун
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
15
Daniel Clark
ВР
Остались в запасе
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
Остались в запасе
15
Daniel Clark
ВР
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Пайде - Бала Таун
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
Информация о матче
Главный судья:
Danilo Nikolic, Serbia
Стадион:
Paide linnastaadion, Paide
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