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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бала Таун - Слайго Роверс
Бала Таун - Слайго Роверс: обзор матча 07 июля 2022
Бала Таун
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Слайго Роверс
6'
Л. Мендеш
28'
А. Кина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бала Таун - Слайго Роверс
90'
+2
Замена
D. Cawley
️️️️
A. McDonnell
Желтая карточка
A. Kay
84'
Замена
B. Bauress
️️️️
O. Shannon
81'
79'
Красная карточка
Н. Пиджнакер
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Кина
Пас отдал
К. Хорган
ГОЛ! 1:0!
Л. Мендеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бала Таун
23
Ross White
ЦЗ
7
Лассана Мендеш
ЦФ
4
Натан Пит
ЦФ
0
C. Woods
ЦФ
29
Oliver Shannon
ЦФ
0
A. Kay
ЦФ
27
K. Smith
ЦФ
18
Paul Rutherford
ЦФ
9
Крис Венейблс
ЦФ
0
D. Edwards
ЦФ
13
A. Ramsay
ЦФ
Слайго Роверс
21
Колм Хорган
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Бала Таун
15
Daniel Clark
ВР
21
Олли Саутерн
ЦЗ
8
Luke Wall
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
30
Harry Lloyd
ЦФ
16
Jonny Spittle
ЦФ
28
Naim Arsan
ЦФ
0
B. Bauress
ЦФ
Слайго Роверс
31
Luke McNicholas
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
11
Seamas Keogh
ЦФ
0
D. Cawley
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
1-5
23
18
13
0
9
Венейблс
27
5
9
Кина
5
4
Пиджнакер
4
17
29
0
0
29
17
0
0
17
Остались в запасе
Бала Таун
Слайго Роверс
15
Daniel Clark
ВР
21
Олли Саутерн
ЦЗ
8
Luke Wall
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
30
Harry Lloyd
ЦФ
16
Jonny Spittle
ЦФ
28
Naim Arsan
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
11
Seamas Keogh
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Остались в запасе
15
Daniel Clark
ВР
21
Олли Саутерн
ЦЗ
8
Luke Wall
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
30
Harry Lloyd
ЦФ
16
Jonny Spittle
ЦФ
28
Naim Arsan
ЦФ
Остались в запасе
31
Luke McNicholas
ЦФ
60
Richard Brush
ЦФ
2
Lewis Banks
ЦФ
33
Peter Maguire
ЦФ
11
Seamas Keogh
ЦФ
26
Garry Buckley
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
12
Mark Byrne
ЦФ
25
Cillian Heaney
ЦФ
Главный тренер
Джон Рассел
Статистика матча Бала Таун - Слайго Роверс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
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